Патрульні знайшли підозрюваного в крадіжці з Гарнізонного храму

Інспектори виявили чоловіка на горищі одного з будинків у Львові

Як інформує Патрульна поліція Львова, в ніч проти 30 листопада патрульні отримали звернення про те, що невідомі особи вживають алкогольні напої в будинку на горищі на вулиці Замковій.

Інспектори прибули за вказаною адресою і виявили там двох чоловіків, які спали на підлозі. Вони перебували у стані сильного алкогольного сп‘яніння. Біля них лежали два телефони, елемент церковного одягу, форма військовослужбовця, кілька штанів, кофт, курток, паспорт і банківська картка.

У Галицькому відділі поліції патрульні встановили, що 19-річний львів’янин перебуває в оперативному розшуку. Йому оголосили підозру в крадіжці, здійсненій 14 вересня цього року з Гарнізонного храму Святих Апостолів Петра і Павла. Тоді невідомі особи вкрали з технічного приміщення куртку з грошима. Підозрюваних затримали наступного дня. Згаданий раніше громадянин отримав підозру, але не ходив на допити. Його розшукували. Патрульні передали осіб слідчим для встановлення обставин.