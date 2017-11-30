Оголошено тендер на дослідження біогазу, що утворюється на Грибовицькому полігоні

У системі публічних закупівель Prozzoro оголошено тендер на дослідження кількості та складу біогазу на Грибовицькому полігоні

Цей тендер передбачає розроблення проектної документації проекту, будівництво 15 свердловин і проведення дослідження складу біогазу. Про це розповів в.о.директора департаменту поводження з відходами Сергій Сало.

«Ми оголосили тендер зі стартовою ціною 2,5 млн гривень для проведення дослідження кількості і складу біогазу, що утворюється на Грибовицькому полігоні. Аукціон відбудеться 19 грудня, після чого переможець тендеру повинен розробити проектну документацію, збудувати 15 свердловин та провести дослідження кількості і складу біогазу, що утворюється на Грибовицькому сміттєзвалищі», – зазначив в.о. директора департаменту поводження з відходами Сергій Сало.