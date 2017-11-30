На вул. Дорошенка зламався трамвай № 9

Як повідомила диспетчерська служба ЛКП «Львівелектротранс», на вул. Дорошенка поламався трамвай № 9. Аварійна бригада підприємства вже евакуйовує несправний вагон. Однак, через зупинку трамвая № 9 виникла затримка в русі інших трамвайних вагонів, які курсують вул. Дорошенка.

«На вул. Дорошенка зламався трамвайний вагон № 9. Наша аварійна бригада вже виїхала для евакуації несправного вагона. Однак через зупинку трамвая № 9 виникла затримка в русі інших трамвайних вагонів, які курсують вул. Дорошенка.

Також маємо затримку в русі трамваїв на вул. І. Франка. Після доправлення в депо несправного трамвая № 9 аварійна бригада ЛКП «Львівелектротранс» поїде на вул. І .Франка для усунення затримку в русі трамваїв на цій вулиці», – повідомили в диспетчерській службі ЛКП «Львівелектротранс».