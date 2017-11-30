На Львівщині хочуть облаштувати «сухий порт»

Про це розповів заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк.

«Наразі, наскільки мені відомо, в Україні такий лише один – «Одеса-Ліски». У нашому ж випадку йдеться про перевантажувальну зону на стику вузької і широкої колії. Маршрут – із території Польщі до Мостиського району. Звичайно, для початку, маємо зебезпечити наш регіон європейською колією», – написав Володимир Гірняк на своїй сторінці у ФБ.

За його словами, поки що проект на стадії обговорення. Однак це дуже важливе питання, оскільки «сухий порт» дасть можливість циркулювати вантажам із України в Європу і навпаки.

Ділянку, де буде порт, наразі не визначили. І перемовинах поки що фігурують території залізничних станцій Мостиська-1, Хоросниця та Родатичі.

«Тут буде змога перетримати контейнери, допоки вантаж не розійдеться у потрібних напрямках. По суті «сухим портом» називають перевантажну базу, забезпечену залізничним сполученням, на якій розміщені склади тимчасового зберігання, споруди для техобслуговування контейнерів, відкриті майданчики для їх зберігання», – зазначив Володимир Гірняк.

Крім того, такий комплекс буде забезпечений документообігом. За попередньою інформацією у «сухому порту» буде можливість оформити митну документацію на вантаж.