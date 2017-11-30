Майже 30 тисяч школярів Львівщини мають високий рівень фізичної підготовленості

У Львівській області відбулося щорічне оцінювання фізичної підготовленості дітей, учнів (віком від 10 років), студентської молоді та усіх охочих мешканців Львівщини віком від 18 до 70 років.

Цьогоріч державне тестування склали понад 112 тисяч учнів навчальних закладів, зокрема й вихованці військових ліцеїв, з яких майже 30 тисяч школярів продемонстрували високий рівень фізичної підготовленості.

Окрім того, тестування склали понад 46 тисяч здобувачів вищої освіти, з них майже 4 тисячі – з високим рівнем фізичної підготовленості).

Також щорічне оцінювання фізичної підготовленості здали понад 1,5 тисячі військовослужбовців та слухачів вищих військових навчальних закладів Львівщини, з яких понад 400 осіб склали тести з високим рівнем фізичної підготовленості.

На добровільних засадах тести склали й понад 4 тисячі осіб цивільного населення.