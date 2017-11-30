Львівська ОДА вимагає у міста впорядкувати ситуацію з автостанціями

Мова іде про анулювання сертифікатів кількох автостанцій приміського та міжміського транспорту.

У ЛОДА вважають, що Львів має забезпечити комфортні умови для пасажирів.

Зокрема мова про кінцеві зупинки Пустомитівського, Городоцького та Самбірського напрямків.

“Відтягувати питання транспортних перевезень та облаштування кінцевих стоянок неможливо. Ця ситуація дає шанс владі міста Львова вирішити болюче питання й для тих, хто щодня з районів Львівщини доїжджає до обласного центру, й для тих, хто гостює у Львові. Забезпечення комфорту для людей повиненно стати пріоритетом мерії. Після скасування сертифікації автостанції міська влада Львова зобов’язана вирішити проблему кінцевих автостанцій, – зазначив Роман Кокотайло, в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, у Львові як мінімум три автостанції працюють без ліцензії. Спочатку ЗМІ дізналися про відсутність сертифікату у АС №3 та АС «Західна».

Згодом з’ясувалося, що аналогічна ситуація із АС №5, що на вулиці Зеленій.

До речі, заступник міського голови Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак вважає, що проблему транспорту у Львові роздувають штучно. Натомість приміські маршрутки повинні їздити до першої автостанції, інакше це буде порушенням закону.