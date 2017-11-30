Львівська філармонія запрошує на традиційні «Симфонічні ранки»

Директор Львівської середньої спеціальної музичної школи-інтернату імені Соломії Крушельницької Лев Закопець зазначив, що такі концерти школярів – це унікальне явище не лише в Україні, а й за кордоном. Адже там організувати схожий виступ для молодого музиканта з оркестром коштує дуже багато.

Лев Закопець додав, що на «Симфонічні ранки» подають дуже багато заявок. Проводять камерний та симфонічний концерти – залежно від творів, які виконуватимуть діти. Заявки приймають за рік до концерту. «Ми дивимося на рівень підготовки. Якщо дитина ще не готова – радимо доопрацювати ще й подавати заявку наступного року. Врешті, не всі діти можуть опанувати концерти у трьох частинах. Проходять найсильніші». За словами директора школи, музиканти мають переважно дві репетиції з оркестром – і далі вже треба виступати. Але свою програму школярі переважно обігрують на академконцертах чи іспитах «Готуються вони дуже швидко. А після таких виступів ще краще розвиваються», – розповів Лев Закопець.

Цього року на «Симфонічних ранках» виступить, зокрема, піаніст Богдлан Терлецький, який гратиме концерт Гріга 10 грудня. Молодий музикант нещодавно виступав на фестивалі MozzArt у Львові, а цього року він здобув першу премію на конкурсі в Мілані. «В день я мінімум граю 3 години, максимум – 5-6. Вранці школа, після обіду – уроки й музика, – розповів піаніст. – Зараз опановую Баха, Бетховена, Шопена й Рахманінова». Серед найближчих виступів – концерт у палаці Бельведер, у Відні.

Степан Сивохіп, ще один учасник «Симфонічних ранків», спочатку грав на фортепіано, але перейшов на гобой. Опановує цей інструмент близько двох років, але нещодавно вже виступав у Стокгольмі на фестивалі української музики. Лев Закопець зазначив, що у школі всі діти мають другу спеціальність, крім основного інструменту і часто здобувають у ній такого ж високого рівня, як і з основною спеціальністю.

Наступна учасниця, скрипалька Дана Біліченко, зазначила, що дуже любить сцену та скрипкову музику. 10 грудня вона гратиме «Фантазію» Сарасете на теми з опери Бізе «Кармен».

Лев Закопець вважає, що музикант – це найкраща професія. Тому основне задання школи й таких заходів як «Симфонічні ранки» – забезпечити навчальний процес і розкрити індивідуальність таланту.

Програма ранків: