Львів отримав новий офіційний відеоролик (відео)

Фільм став результатом роботи кінорежисера Тараса Химича та відділу промоції на основі напрацювань Хакатону «Бренд Львова».

«Хотілося показати Львів через людей, які його наповнюють. Їхні емоції, відчуття. Моє місто заслуговує на гарну роботу, яку приємно дивитися як на екрані мобільного, так і на широкому екрані», – каже кінорежисер Тарас Химич.

Окрім мережі інтернет, переглянути відеоролик львів’яни, кияни, одесити, харків’яни зможуть з 1 по 11 грудня кінотеатрах мережі «Планета кіно».

«Свого часу ми свідомо відмовились від комерційної реклами під час трансляції фільмів. Лише соціальна», – зауважила Оксана Хвальова, директор кінотеатрів «Планета кіно» у Львові.

Основою ролика є загальна історія, яка містить у собі 4 сюжетні лінії. Кожна з них плавно переходить в іншу, всі вони об’єднані єдиним меседжем «Твій Львів». Дві з них – про представників активної частини львів’ян, дві – про гостей міста.

У першій частині Львів представлено через призму сприйняття звичайного мешканця. Людини, для якої рідне місто – в першу чергу простір, у якому приємно жити, з яким гарно починати день у парку чи пробіжкою старою частиною міста.

Друга історія – про гостя-інвестора, який, прибувши у аеропорт імені Данила Галицького, бачить інший Львів. Він надихається тими можливостями, які дає йому місто.

Нова сучасна інфраструктура та архітектура, об’єднує другу і третю історію, де головним героєм стає програміст. У цій частині сюжету, за задумом, місто Львів для його мешканця є не лише місцем для життя, а й власною справою кожного з тих, хто тут живе. Вкладаючи свої знання та навики, працюючи тут, ми тим самим змінюємо на краще місто, в якому живемо.

Цікаво, що роль програміста зіграв єдиний не професійний актор. «Це був цікавий досвід. Ніколи б не подумав, що зі мною таке трапиться», – каже Костя Лещенко, програміст і виконавець ролі працівника ІТ-сфери.

Завершує загальну сюжетну лінію четверта історія – про пару туристів, молодих закоханих гостей, для яких Львів є не лише архітектурною композицією, а живим містом із безліччю івентів, незалежно від пори року. Все – від вечірки #PenCongressLviv до вуличного театрального фестивалю #«Золотий лев» – є цікавим, інтригуючим і новим.

Чотири різні історії демонструють, що для кожного Львів є частинкою їхнього життя, не залишає без емоцій та потрапляє у душу. А глядача наше місто запрошує не припиняти ним захоплюватися, і він завжди Тобі віддячить – «Твій Львів».