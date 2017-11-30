Каплицю Боїмів підсвітили у червоний колір (фото)

З 2010 року Львів став першим містом в Україні, яке приєдналося до щорічної акції «Міста за життя – міста проти смертної кари»

Уже восьмий рік поспіль 30 листопада каплицю Боїмів підсвічують у червоний колір, пам’ятаючи про мільйони жертв нелюдських ідеологій та виступаючи на захист людського життя. Акцію організовує спільнота святого Егідія.

«Найвищою цінністю у всьому світі є людське життя. Враховуючи те, що однією з Божих заповідей є заповідь «Не вбий», громада і керівництво міста не може залишатися осторонь від таких значущих акцій. Людське життя є безцінним. Враховуючи ці жертви, які України понесла внаслідок злочинних ідеологій, а також те, що станом на сьогодні ми маємо людські втрати, смертна кара – це річ неприйнятна. Таку позицію громада міста Львова висловила з 2010 року, підтримавши цю акцію. Підсвічуючи каплицю Боїмів, ми підтверджуємо, що Львів – є містом за життя, містом проти смертної кари! Дякую активним мешканцям і організаторам, які підтримують такі заходи», – сказала під час акції Наталія Демкович, начальник управління соціального захисту ЛМР.

Довідка. 30 листопада – день боротьби проти смертної кари «Міста за життя – міста проти смертної кари». Пам’ятаючи вічну біблейську заповідь «Не вбий!», пам’ятаючи мільйони жертв, що загинули в Україні від нелюдських ідеологій, розділяючи спільні цінності гуманізму і захисту життя, кожної окремої людини, викладених в Загальній декларації прав людини та Європейській декларації прав людини, розділяючи спільну боротьбу Ради Європи і Європейської Союзу, направлену на відміну смертної кари у будь-якій країні світу, громада міста Львова приєднується до всесвітнього дня «Міста за життя – міста проти смертної кари», щоб сказати своє ТАК – життю, НІ – смертній карі у світі.

30 листопада 1786 року указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга смертну кару вперше було скасовано у Великому герцогстві Тосканському.

У цей день міста-учасники акції підсвічують визначний пам’ятник чи відому будівлю. Завдяки різнобарвному освітленню пам’ятки символічно «оживають». У Львові підсвічують каплицю Боїмів. Львів став першим містом в Україні, що приєдналося до щорічної акції у 2010 р.

У такий спосіб міста-учасники акції закликають до скасування смертної кари в усьому світі та демонструють свою любов до життя. В акції беруть участь 1660 міст планети.