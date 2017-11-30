Чотири українські та чотири німецькі міста починають співпрацю у Львові
Гайдельберг, Київ, Львів, Ляйпціг, Миколаїв, Нюрнберг, Оснабрюк та Харків створюють мережу міст, яка відтепер співпрацюватиме.
«У зустрічі візьмуть участь Львів, Харків, Київ та Миколаїв – з української сторони, та Ляйпціг, Нюрнберг , Гайдельберг, Оснабрюк – з німецької. У рамках зустрічі обговорять актуальні проблеми у сфері розвитку міст. У робочій зустрічі візьмуть участь представники міських адміністрацій та представники громад міст», – зазначив Йохен Гаулі, який у Львові представляє німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).
Під час зустрічі українські та німецькі колеги зможуть обмінятись досвідом розвитку міст. Учасники сьогоднішньої зустрічі візьмуть участь і у завтрашній Другій українсько-німецькій конференції з міського розвитку, яка збере загалом понад 200 українських та німецьких експертів.
Крім того, як зазначала «Львівська газета» раніше, з нового року Львів співпрацюватиме з німецькими проектами, спрямованими на розвиток не лише центральної частини, а й усього міста.