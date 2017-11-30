Чотири українські та чотири німецькі міста починають співпрацю у Львові

Сьогодні говоритимуть про інтегрований та екологічний розвиток міст

Гайдельберг, Київ, Львів, Ляйпціг, Миколаїв, Нюрнберг, Оснабрюк та Харків створюють мережу міст, яка відтепер співпрацюватиме.

«У зустрічі візьмуть участь Львів, Харків, Київ та Миколаїв – з української сторони, та Ляйпціг, Нюрнберг , Гайдельберг, Оснабрюк – з німецької. У рамках зустрічі обговорять актуальні проблеми у сфері розвитку міст. У робочій зустрічі візьмуть участь представники міських адміністрацій та представники громад міст», – зазначив Йохен Гаулі, який у Львові представляє німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

Під час зустрічі українські та німецькі колеги зможуть обмінятись досвідом розвитку міст. Учасники сьогоднішньої зустрічі візьмуть участь і у завтрашній Другій українсько-німецькій конференції з міського розвитку, яка збере загалом понад 200 українських та німецьких експертів.

Крім того, як зазначала «Львівська газета» раніше, з нового року Львів співпрацюватиме з німецькими проектами, спрямованими на розвиток не лише центральної частини, а й усього міста.