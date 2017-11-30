Біля Львова внаслідок ДТП загинула 44-річна жінка

Сьогодні, 30 листопада, в поліцію надійшла інформація про те, що на автодорозі Львів-Шегині сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, правоохоронці з’ясували, що біля села Бартатів Городоцького району зіткнулися вантажівка «ДАФ» під керуванням 58-річного мешканця Пустомитівського району й автомобіля «Шкода». Жінка-водійка, 44-річна мешканка Городка, яка була за кермом легковика, від отриманих травм загинула на місці події.

Поліцейські з’ясовують обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.