Біля Кам’янецького водоспаду відкрили інформаційно-екологічний пункт

Про це інформує прес служба НПП «Сколівські Бескиди».

Ця рекреаційна зона користується популярністю серед туристів, і з кожним роком кількість відвідувачів тут зростає. Тому і виникло питання щодо підвищення якості послуг, які надають відвідувачам парку. Відтак було створено інформаційний пункт для відвідувачів парку. Цей пункт має на меті сприяти розвитку туризму в регіоні та надаватиме вичерпну інформацію відвідувачам про рекреаційну інфраструктуру та можливості відпочинку. Кожен відвідувач пункту зможе дізнатися про цікаві рекреаційні місця, унікальні природні об’єкти, цікаві історико-культурні місця, як потрібно поводитися на природі, про їстівні й отруйні гриби, які трапляються на території парку.

Інформаційно-екологічний пункт поширюватиме інформацію про регіон задля залучення якомога більшої кількості відпочивальників і дбатиме про формування привабливого туристичного іміджу краю.

Проект реалізовано за кошти фонду охорони навколишнього природного середовища Львівської області.

У відкритті взяли участь перший заступник голови Львівської обласної ради Білоус А.В., начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Дейнека А.М., директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Гречаник Р.М., голова Сколівської районної ради Романишин М.С., перший заступник голови Сколівської РДА Лепесевич Я.М. Приміщення освятив отець Володимир Борис.