1 грудня львів’яни платитимуть за проїзд у маршрутках 4 гривні

«Рішення про підняття вартості проїзду у маршрутках Львова прийме виконком міської ради. Він буде засідати і вирішить, коли і наскільки підіймуть вартість проїзду. Виконком засідатиме завтра. Але чи буде він розглядати питання підняття вартості проїзду – наразі невідомо», – зазначили «Львівській газеті» у прес-службі Львівської міської ради.

Нагадаємо, і мерія і асоціація перевізників зійшлись на тому, що тариф 4 гривні на проїзд у маршрутках Львова після двох років себе вичерпав. Щоб забезпечити належне функціонування транспорту, його ремонт, оновлення рухомого складу, заправку та виплату зарплат водіям, треба підвищувати вартість проїзду. На погляд перевізників, нова вартість проїзду має встановитись у межах семи гривень. Тоді як міська рада в особі заступника міського голови з питань ЖКГ Сергія Бабака відстоює вартість проїзду 5 гривень.