З п’ятниці вулицю Черемшини планують відкрити для двостороннього руху транспорту

Як повідомили в ЛКП «Львівавтодор», з п’ятниці, 1 грудня, планують відкрити для двостороннього руху транспорту вул. Черемшини.

«З п’ятниці, 1 грудня, плануємо відкрити для двостороннього руху транспорту вул. Черемшини. Зараз триває процес погодження усіх дозвільних документів. Також необхідно виконати поточний обсяг ремонтних робіт дороги, зокрема, вздовж трамвайної колії на виїзді з вул. Черемшини на вул. Личаківську, щоб забезпечити належний проїзд авто в два боки. Також плануємо в перший день відкриття залучити відповідні служби, зокрема «Муніципальну варту», для допомоги в організації руху, зокрема недопущення паркування машин на вул. Черемшини», – розповів Олег Береза, директор ЛКП «Львівавтодор».

За словами в.о. начальника управління транспорту Олега Партики, при відкритті вул. Черемшини для двостороннього руху транспорту внесуть корективи в схему руху громадського транспорту, який курсує вулицею Личаківською.

Нагадаємо, на вул. Личаківська триває капітальний ремонт дороги. У зв’язку з ремонтними роботами з 15 листопада 2017 року і до 22.00 21 січня 2018 року перекрито для руху транспорту вул. Личаківську, від вул. Крупꞌярської до вул. Черемшини. На час перекриття вулиць відбулися зміни у схемі руху 9 міських маршрутів: №5Н, №5А, №15, №18, №29, №36, №39, №47А, №50 та 2 приміських – №217а та №138. Також за новим маршрутом здійснюють об’їзд шатл-баси, які возять студентів від гуртожитків ЛНУ ім. І. Франка.

Зокрема, 5-А – в напрямку м. Винники – вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська, далі по маршруту; з м. Винники: вул. Богданівська – вул. Старознесеньська – вул. Кордуби – вул. Б. Хмельницького – вул. Замарстинівська – пл. Різні.

5-Н – вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська – далі по маршруту; у зворотному напрямку по вул. Зеленій – вул. Студентській- вул. Мечнікова – вул. Личаківська – надалі по маршруту.

15 – в обох напрямках по вул. Зеленій.

47-А – вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська, у зворотному напрямку вул. Зелена – вул. Пасічна – вул. Дж. Вашингтона – вул. Зелена – вул. Студентська – вул. Мечникова – вул. Личаківська, далі по маршруту.

36 – в напрямку м. Винники: вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська, далі по маршруту; з м. Винники: вул. Богданівська – вул. Старознесенська – вул. Кордуби- вул. Б. Хмельницького – вул. – Замарстинівська далі по маршруту.

29 – в напрямку м. Винники: вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська далі по маршруту; з м. Винники: вул. Пасічна, – вул. Дж Вашингтона – вул. Зелена – вул. Студенська – вул. Мечникова – вул. Личаківська далі по маршруту.

50 – вул. Мечникова – вул. Зелена – вул. Дж. Вашингтона – вул. Пасічна – вул. Таджицька та у зворотному напрямку.

18 – вул. Некрасова – вул. Черемшини (стадіон Скіф) та у зворотному напрямку.

39 – вул. Ялівець – вул. Богданівська – вул. Кукурудзяна – вул. Липинського далі по маршруту до вул. Некрасова – вул. Черемшини (стадіон Скіф).

Студентські шатл-баси – в обох напрямках по вул. Зеленій.

Також за зміненим маршрутом курсує 2 приміські автобуси – №217-а та №138.

217-а – у напрямку від центру міста автобуси курсуватимуть по вул. Личаківська – вул. Мечникова – вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська і далі за маршрутом.

У напрямку до центру міста: по вул. Личаківська – вул. Пасічна – вул. Дж. Вашингтона – вул. Зелена – вул. Студентська – вул. Мечникова – вул. Личаківська і далі за маршрутом.

138 – у напрямку від центру міста автобуси курсуватимуть по вул. Личаківська – вул. Мечникова – вул. Некрасова – вул. Черемшини – вул. Личаківська і далі за маршрутом.

У напрямку до центру міста: по вул. Дж. Вашингтона – вул. Зелена – вул. Студентська – вул. Мечникова – вул. Личаківська і далі за маршрутом.