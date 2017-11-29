З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у Львові презентують мобільний додаток

30 листопада з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом оголосять про старт національної медійної кампанії «ВІЛ небезпечний, доки ти не знаєш про нього»

Цього дня буде презентовано спеціальний мобільний додаток – онлайн-тест на ВІЛ, який допоможе кожному українцю визначити ризик бути інфікованим ВІЛ. Додаток сам підкаже вірогідність і скерує в найближчий пункт тестування в реальному житті. Тест є повністю конфіденційним.

Акцію організовують БО «БТ «Мережа» м. Львів» спільно з департаментом соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації. Всім запрошеним на акцію запропонують пройти тестування на ВІЛ з допомогою швидких тестів, долучитись до спеціальної фотозони та перегляду фільму щодо ВІЛ/СНІДу, також відбудеться прес-брифінг за участю керівника БО «БТ «Мережа» м. Львів» Дмитра Тигача та представників департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА.

Під час акції активісти разом з представниками влади зберуться, аби донести актуальний для України меседж – «ВІЛ небезпечний, доки ти не знаєш про нього». Лише кожен другий ВІЛ-позитивний українець знає про свій статус. Тож організатори закликають кожного дізнаватися про свій статус, адже це їхнє право на здоров’я. Лише так епідемію ВІЛ в країні буде зупинено.

Захід відбудеться 30 листопада о 15:00 за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 14А, Львівський кіноцентр.