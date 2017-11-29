«Укрпошта» планує вдвічі підвищити вартість доставки газет

Подорожчання має відбутися поетапно. Перший – уже з 1 липня 2018 року

Про це повідомив голова Національної Спілки журналістів Сергій Томіленко:

« ПАТ “Укрпошта” починає процедуру підняття тарифів на доставку газет за передплату з 1 липня 2018року. Оприлюднені сьогодні наміри – поступове підняття тарифів на доставку преси у середньому на 10 копійок за доставку одного примірника кожні півроку, починаючи з другого півріччя наступного року».

Він також зазначив, що редактори українських видань мають претензії до якості поштової доставки. Проблемою також є скорочення відділень «Укрпошти» у селах.

«Ми всі разом наголошуємо, що майбутнє газет залежить саме від якості роботи “Укрпошти», – сказав Сергій Томіленко.

До речі, НСЖУ також запропонувала розглянути варіант мораторію на перегляд тарифів на доставку регіональних видань зони АТО.