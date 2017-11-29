У ведмежому притулку «Домажир» починаються канікули

Тварини залягають у сплячку, тож екскурсії деякий час проводитись не будуть

«Друзі! Сьогодні ми закриваємо туристичний сезон та починаємо готувати ведмедиків до зимового сну. Сьогодні – останній день, коли можна приїхати до нас на екскурсію. Опісля – ми закриті до весни. Сьогодні ми працюємо до 17. Дякуємо за розуміння!», – пояснюють у «Домажирі».

Нагадаємо, у жовтні у ведмежому притулку «Домажир» селять тварин, яких рятують від недобросовісних власників. Такий проект в Україні реалізовують за підтримки міжнародного зоозахисного фонду «Чотири лапи».

Нещодавно ветеринари виявили у однієї із ведмедиць Христі цироз печінки. Ймовірно, попередній власник поїв її алкоголем.