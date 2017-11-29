У Пустомитах розшукали водія, який наїхав на 16-річну дівчину й утік з місця ДТП

Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк

У Пустомитівське відділення поліції 28 листопада надійшло повідомлення від лікаря місцевої лікарні про те, що до них по допомогу звернулася 16-річна місцева мешканка. У дівчини діагностували закриту черепно-мозкова травму, забої колінного та ліктьового суглобів. За словами потерпілої, травми вона отримала внаслідок наїзду автомобіля, що стався близько 10.00 на пішохідному переході по вулиці Грушевського в Пустомитах.

Правоохоронці з’ясували, що на дівчину наїхав 38-річний мешканець міста Пустомити, ярий керував автомобілем «Ауді». Як розповіли очевидці події, після наїзду водій вийшов з автомобіля, оглянув його та, навіть не поцікавившись самопочуттям дівчини, поїхав.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.