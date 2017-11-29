У Львові обговорять проблеми зеленої економіки

Центр підтримки бізнесу м. Львів, що є частиною проекту «Мережа центрів підтримки бізнесу», який реалізує в Україні ЄБРР, запрошує до участі в конференції «Дні зеленої економіки». Конференцію організовано в рамках ініціативи «EU4Business» із метою створення платформи для налагодження співпраці українських та європейських учасників ринку біомаси та біогазу. Про це інформує Представництво ЄС в Україні.

Цільовою аудиторією конференції є:

Власники бізнесів і керівники компаній-учасників ринку: виробники біопалива та біогазу, енергосервісні компанії тощо;

Керівники компаній і підприємств постачальників сировини: держлісгоспи, аграрні компанії тощо;

Міжнародні фінансові установи;

Представники обраних міст та громад з пропозиціями бізнес-моделей для проектів з біогазу та біомаси.

На конференції зберуться всі зацікавлені сторони, виробники, продавці, покупці та власники сировини. Разом вони планують створити бізнес-екосистему на українському ринку біоенергетики для реалізації інноваційних технологічних рішень з метою підвищення якості та сертифікації продукції, а також налагодження логістичних процесів та створення належного ринку.

За інформацією організаторів заходу, український ринок біомаси зростає на 30-35% щороку. Стрімке підвищення цін на газ в Україні в 2014 році призвело до масового переходу на альтернативні джерела енергії, насамперед тверду біомасу, що створило постійний попит на продукти з біомаси з боку теплостанцій, комунальних підприємств, корпоративного сектору та приватних домогосподарств.

Європейські ноу-хау та капітал можуть надати значного імпульсу для розвитку українського ринку біопалива та біогазу. Це дозволить місцевим виробникам розвивати свій потенціал, збільшувати обсяги виробництва та підвищити якість продукції.

Центр підтримки бізнесу м. Львів є частиною проекту «Мережа центрів підтримки бізнесу» за фінансової підтримки ЄС, спрямованого на підвищення конкурентоспроможності та рентабельності українських малих і середніх підприємств шляхом надання консультацій та зміцнення потенціалу. Він також підтримує організації підтримки бізнесу в 15 областях України у створенні мережі центрів підтримки бізнесу в рамках ініціативи «EU4Business».

Участь у заході є безкоштовною за умови попередньої реєстрації.

Сайт заходу