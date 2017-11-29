Службовий лабрадор прикордонників Дон знайшов набої в машині іноземця

На кордоні з Польщею в іноземця прикордонники виявили ніж, магазин до зброї та набої калібру 5,6 мм

Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, учора в пункті пропуску «Краковець» під час огляду автомобіля чеської реєстрації спрацював службовий собака прикордонників, спеціально натренований для пошуку зброї та вибухівки. Лабрадор Дон, обнюхуючи автівки, чітко вказав інструктору-прикордоннику на «Тойоту», за кермом якої в’їжджав в Україну 57-річний громадянин Чехії.

Під час додаткової перевірки в салоні позашляховика, у ніші для особистих речей, правоохоронці знайшли ніж, магазин з двома набоями та коробку з набоями калібру 5,6 мм кількістю 45 штук. Дозвільних документів на перевезення через державний кордон України набоїв до вогнепальної зброї у чоловіка не було.

Про цей випадок прикордонники поінформували працівників Нацполіції України, які вилучили зазначені предмети.