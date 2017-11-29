Синоптики застерігають про ускладнення погодних умов

У місті й області очікують туман та ожеледицю

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні ввечері, 29 листопада, зі збереженням вночі та вранці 30 листопада по території Львівської області та у Львові очікується туман видимістю 200 – 500 м, на дорогах ожеледиця. Вдень 30 листопада місцями пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с.

Так, 30 листопада синоптики обіцяють у Львові хмарну погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень часом невеликий дощ. Уночі та вранці туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 0 – 2° морозу, вдень 2 – 4° тепла.

1 грудня синоптики прогнозують вночі невеликий мокрий сніг та сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° морозу, вдень 0 – 5° тепла.