Пасажирський поїзд «Львів – Солотвино» й надалі курсуватиме щоденно

Нагадаємо, графік руху поїздів на 2017/2018 роки набуде чинності 10 грудня цього року.

Варто зауважити, що торік восени суттєво поліпшили санітарно-технічний стан вагонів двох складів поїзда, що обслуговує цей напрямок. Комплекс робіт, які виконали працівники пасажирського вагонного депо Львів, торкнувся не лише зовнішнього ремонту рухомого складу, а й салонів вагонів із частковим відновленням та заміною з’ємного інвентарю. Такі зміни стали реакцією залізничників на непоодинокі зауваження щодо санітарного та технічного стану «солотвинського» поїзда, який користується популярністю серед пасажирів.