Обрано лауреатів премій імені Михайла Дерегуса та Катерини Білокур

У Міністерстві культури України відбулися засідання Комітету з присудження премії імені Михайла Дерегуса та Комітету з присудження премії імені Катерини Білокур за визначні твори традиційного народного мистецтва

Відповідно до Положення про премію імені М. Г. Дерегуса, премію присуджують щороку художникам за визначні живописні або графічні твори (цикл творів), що вирізняються високим професіоналізмом виконання.

Цього року на конкурс було представлено графічні твори 15 претендентів з різних регіонів України, зокрема, Сумської, Волинської, Закарпатської, Київської, Луганської, Черкаської, Миколаївської областей. За підсумками обговорення, члени Комітету вирішили присудити премію імені М. Г. Дерегуса члену-кореспонденту Національної академії мистецтв України, заслуженому діячу мистецтв України Чабанику Василю Яковичу, за серії графічних робіт «Українська абетка» та «Видатні діячі мистецтва».

Премію імені Катерини Білокур присуджують щорічно до дня народження Катерини Білокур – 7 грудня, майстрам народного мистецтва за твір (цикл творів), що вирізняються автентичністю та високою професійною майстерністю. У 2017 році на здобуття Премії було представлено 20 творів традиційного народного мистецтва з Кіровоградщини, Черкащини, Миколаївщини, Луганщини, Івано-Франківщини, Полтавщини, Сумщини, Житомирщини, Чернігівщини, Одещини, Закарпаття, Дніпропетровщини та Києва.

За підсумками проведеного конкурсного відбору премію імені Катерини Білокур присуджено майстрині художньої обробки шкіри (м. Івано-Франківськ) Шулепі Ользі Степанівні за серію робіт із шкіри.

Відповідно до Положення про премію імені М. Г. Дерегуса та Положення про премію імені Катерини Білокур преміальний фонд кожної премії становить 20 тис. грн.

Урочисте нагородження лауреатів премій імені М. Г. Дерегуса та Катерини Білокур відбудеться у грудні 2017 р. у приміщенні Національної спілки художників України, під час відкриття Різдвяної виставки.