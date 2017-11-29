На Львівщині затримали торговця гранатами (фото)

Як поінформувало Управління Служби безпеки України у Львівській області, оперативники спецслужби затримали в Мостиському районі мешканця Львівщини, який намагався продати п’ятнадцять гранат РГД-5 та Ф-1 із запалами. Партію гранат він планував реалізувати за 17 500 гривень.

Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили ще п’ять гранат із запалами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, встановлюється джерело походження засобів ураження.