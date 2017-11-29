На Львівщині чоловік загинув, ремонтуючи автомобіль

У Самбірський відділ поліції 28 листопада звернулась мешканка одного з сіл району та повідомила, що її 66-річний чоловік загинув, ремонтуючи автомобіль. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо з’ясували правоохоронці, загиблий на подвір’ї ремонтував власний автомобіль «Фольксваген Джета». Авто він підняв за допомогою домкрата, а сам лежав на землі під ним. У якийсь момент автомобіль зірвався з опори та впав на чоловіка, смертельно травмувавши його.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.