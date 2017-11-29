На кордоні з Польщею у двох машинах виявили понад тисячу пачок цигарок

Два автомобілі з прихованими цигарками зупинили сьогодні вночі прикордонники Львівського загону та працівники митниці у пунктах пропуску на кордоні з Польщею

У пункті пропуску «Рава-Руська» у спеціально обладнаній порожнині паливного бака автомобіля «Део» виявили 310 пачок цигарок без акцизних марок. А в пункті пропуску «Устилуг» цигарки в автомобілі виявили за допомогою службового собаки, натренованого на пошук тютюну. 789 пачок тютюнових виробів було приховано в подвійному днищі автомобіля «Сітроен». Обидва водії – громадяни України – прямували на виїзд з України.

Цигарки без акцизних марок та автомобілі – засоби контрабанди – вилучили співробітники ДФС.