Львівський акушер-гінеколог Данков подав апеляцію

Нещодавно його засудили до року тюрми та позбавили права займатися лікарською діяльністю 12 місяців через смерть немовляти
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http://www.help-dankov.site/

Як повідомляє Tvoemisto.tv, апеляційна скарга до суду ще не дійшла, однак сам Олег Данков підтвердив журналістам, що вже подав її.

Нагадаємо, 2 листопада Шевченківський районний суд м. Львова засудив Данкова за неналежне виконання професійних обов’язків.

Ідеться  про смертельний випадок, який трапився у 2014 році у пологовому відділенні на вул. Рапопорта. Пологи приймав особисто завідувач відділенням Олег Данков. Батько померлої дівчинки звернувся до суду, оскільки вважає, що лікар неналежно виконав свої обов’язки, через що і померло немовля.