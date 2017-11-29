Львівський акушер-гінеколог Данков подав апеляцію

Нещодавно його засудили до року тюрми та позбавили права займатися лікарською діяльністю 12 місяців через смерть немовляти

Як повідомляє Tvoemisto.tv, апеляційна скарга до суду ще не дійшла, однак сам Олег Данков підтвердив журналістам, що вже подав її.

Нагадаємо, 2 листопада Шевченківський районний суд м. Львова засудив Данкова за неналежне виконання професійних обов’язків.

Ідеться про смертельний випадок, який трапився у 2014 році у пологовому відділенні на вул. Рапопорта. Пологи приймав особисто завідувач відділенням Олег Данков. Батько померлої дівчинки звернувся до суду, оскільки вважає, що лікар неналежно виконав свої обов’язки, через що і померло немовля.