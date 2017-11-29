Львівські правоохоронці вирушили в зону АТО

Бійці батальйону поліції особливого призначення «Львів» та зведеного загону Головного управління Національної поліції у Львівській області в порядку ротації вирушили на схід України

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, там вони змінять своїх товаришів у зоні проведення антитерористичної операції.

Перед відправленням правоохоронців проінструктував начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

«Пам’ятайте, що ви повинні бути дисциплінованими та дотримуватись усіх можливих заходів безпеки, а також бути дружною командою, працювати разом, дбати за себе і один за одного і головне – повернутись додому живими і здоровими», – звернувся до правоохоронців Валерій Середа.