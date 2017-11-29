Львівські музиканти виконають у Києві твори відомих композиторів

Чи не вперше творчість львівських композиторів різних поколінь буде представлена у Києві на одному концертному майданчику у форматі дводенного музичного міні-марафону. До того ж за присутності самих композиторів та за участі найкращих львівських музикантів.

Якщо творчість М. Скорика, Ю. Ланюка, В. Камінського, О. Козаренка та Б. Фроляк вже добре відома київському музичному середовищу, то музика класиків галицької композиторської школи, Н. Нижанківського, Ю. Кофлєра, В. Барвінського, А. Кос-Анатольського, В. Флиса, С. Туркевич, С. Людкевича та М. Колесси – стане справжнім відкриттям для киян, адже твори цих композиторів практично не звучать на столичних концертних майданчиках.

Логічним доповненням проекту є представлення музики композиторів молодої генерації, творчі погляди яких формуються найновішими світовими тенденціями розвитку сучасної музики. Сольні речиталі, камерне музикування, духовні монодійні розспіви для чоловічого вокального ансамблю, електро-акустичні експерименти та live електроніка у поєднанні з парфумерними трансформаціями будуть доповнені зустрічами та спілкуванням з композиторами і виконавцями.

Спеціальний гість події – київський піаніст Євген Громов, який виконає ранні фортепіанні твори В. Сильвестрова.

Усе це можна буде почути і побачити в Києві 2 і 3 грудня 2017 року в приміщенні «Майстер Клас» Дім освіти та культури (вул. Б. Хмельницького, 57) у проекті «Нова музика Львова».

Організатори: департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА, Львівська обласна філармонія. Партнер: Дім освіти та культури «Майстер Клас»