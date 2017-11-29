Дев’ятикласників просять виготовляти ID-картки

Адже під час подання заяви на вступ потрібно пред’явити оригінал цього документа.

«Таким документом є паспорт у вигляді ID-картки, який видається громадянам України з 14-річного віку. Тому буде потрібно для вступу на основі 9-ти класів подавати саме таку ID-картку. І ми дуже просимо заздалегідь потурбуватися про її замовлення та отримання. Адже вступати за свідоцтвом про народження зможуть лише ті вступники, яким 14 років виповнилося після 1 травня 2018 року», – зазначив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Прийом заяв на молодшого спеціаліста для вступників на базі 9-ти класів у 2018 році триватиме протягом 2-14 липня. Документи такі абітурієнти подають в паперовому вигляді, тоді як випускники 11 класів – тільки в електронній формі.