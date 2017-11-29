Актори з Білорусі привезуть до Львова україномовну виставу за мотивами «Льодовикового періоду»

14 грудня о 19.00 зустрічайте прем’єру – «Льодовиковий період: Таємниця Кристалу Сили» в Кінотеатрі імені О. Довженка.

У веселій і повчальній історії, яку поставили актори з Білорусі за мотивами анімаційного фільму «Льодовиковий період», маленькі глядачі зможуть не тільки споглядати, а й стати безпосередніми учасниками пригод, які відбувалися з героями дуже, дуже давно. Улюблені персонажі, шаблезубий тигр Дієго і лінивець Сід, опиняються в умовах глобального потепління, тобто їм грозить вимирання – от, наприклад, мамонт Менні уже зменшився до розмірів собаки. Доки друзі намагаються допомогти Менні і разом з дітьми придумують, як йому повернутися до попередніх розмірів, на іншому кінці Землі Професор і його учениця Персик розгадують таємницю кристала, який, на їх переконання, може зупинити глобальне потепління.

Проте в підступного Капітана Гада є інший план – глобальне потепління перетворить увесь світ на бананові джунглі і він буде правити ними. Тому Капітан задумав знищити кристал, щоб ніхто не зміг зашкодити йому. Він посилає Білок Стратта і Стратті в лабораторію Професора вкрасти кристал і обіцяє їм за це заповітний жолудь. Але знайти кристал непросто – білки не вміють читати, рахувати і писати, тому не можуть розібратися з картою, просять дітей допомогти їм прочитати карту і порахувати. Щойно Білки віднаходять кристал, виявляється, що він володіє великою силою і взяти його до рук може тільки Персик. Дівчинка впевнена, що знає, як змусити кристал працювати, і хоче провести експеримент, але Професор не дозволяє їй ризикувати. Білки стають свідками суперечки Професора й учениці, вони використовують її для того, щоб винести кристал з лабораторії. Так починається небезпечна подорож Персик, яку чекає знайомство з новими друзями – Менні, Сідом і Дієго, викриття Білок, які ховаються у пастці підступних Сирен, і врешті зустріч віч-на-віч з Капітаном Гадом, який хоче знищити кристал.

Разом з героями вистави маленькі глядачі опиняються у центрі пригод, разом з Персик і друзями розгадують головоломки, збирають пазли, шукають сліди, борються з Сиренами і рятують кристал. Інтерактивні ігри та завдання не дають маленьким глядачам нудьгувати і сидіти на місці. Завдяки допомозі глядачів, мудрості Професора, мужності команди і чистому серцю Персик герої отримують перемогу – кристал оживає, йде сніг, глобальне потепління зупиняється принаймні на кілька тисяч років. З цієї нагоди герої разом з дітьми влаштовують веселу дискотеку.

Вистава не тільки розважає, а й учить дітей робити правильний вибір, поважати мудрість дорослих, бути відповідальними і цінувати велике і чисте серце друга.

Вистава – українською мовою.