Житло, транспорт і громадські простори: у Львові розкажуть, як зробити місто комфортним

1 грудня у Львові відбудеться друга міжнародна конференція із питань містобудівної політики України. Конференцію спільно проводять Міністерство регіональної політики України та Федеральне Міністерство довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини.

Загальне гасло конференції – «Міста, комфортні для життя», на запитання «Львівської газети», що Львову потрібно для того, щоб бути таким містом, представник федерального міністерства з питань довкілля, охорони природи, будівництва і безпеки ядерних реакторів Німеччини – Олівер Вайгель, який у Львові вже в одинадцяте, каже:

«Треба спочатку подбати про соціальну сферу. Мешканці повинні мати рівні шанси. Ніхто не хоче жити у квартирі, де нижчі умови життя. Мають бути задоволені базові речі. В першу чергу – це житло, у другу – громадський транспорт. Щоб нам щодня було комфортно долати ділянки від житла до роботи, і навпаки. Дуже добре, що у Львові є традиція будівництва і збереження спадщини, але потрібно також створювати якісні громадські простори. Для європейського міста це стандарт. Громадські простори мають бути доступними для всіх, не залежно від статусу. Львів має усі передумови, щоб стати містом, комфортним для життя».

Конференція відбуватиметься у трьох основних напрямах:

«Перша тема – це партисипативний розвиток міста – початковий рівень, який передбачає залучення громадян до реалізації проектів міського розвитку. Друга – місто, яке діє відповідно до змін клімату, тут також йтиметься про транспорт і його вплив на довкілля. І третя тема – креативне місто, тут піде мова не лише про створення креативних осередків, а й про нове мислення у сфері інтегрованого розвитку», – пояснює представник німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) Йохен Гаулі.

За словами Йохена Гаулі, темі транспорту, яка зараз активно обговорюється у Львові, будуть присвячені окремі пункти у презентаціях під час конференції, зокрема її розглянуть в рамках виступу про те, як місто може стати містом майбутнього, розвиваючи систему транспорту.

Перша німецько-українська конференція з міського розвитку відбувалась минулого року у столиці.

«Для міста велика честь, що конференція з такою кількістю експертів збирається у Львові. Я минулого року був у Києві. Окрім обміну досвідом, це майданчик для започаткування різного роду інфраструктурних проектів. Львів сьогодні є на стадії планування бюджету наступного року і на стадії планування проектів. Тому цього разу весь топ-менеджмент міста буде присутній на конференції», – розповів «Львівській газеті» заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Додамо, що під час конференції відбудеться нагородження переможців Лейпцизької премії. На премію претендує близько 50 проектів. Три переможці отримають по 10 тисяч євро та можливість взяти участь у фахово-інформаційній поїздці. Як писала «Львівська газета» раніше, на Лейпцизьку премію претендує і проект «Наукова – розумний мікрорайон».