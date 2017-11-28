За летальну помилку лікарів відправили на курси підвищення кваліфікації

Про це повідомила народний депутат Ірина Суслова:

«Я вже неодноразово писала про трагедію Володимира Кулака, який втратив свого 12-річного сина Романа через нездатність медиків Жидачівської районної лікарні поставити вірний діагноз. Сьогодні батько бореться за те, щоб покарати винних й тим самим домогтися справедливості»

За її словами донедавна здавалося, що у цій справі є прогрес. Адже за висновками клініко-експертної комісії жидачівські медики зробили аж 11 помилок, відтак хлопчик помер.

Зокрема, серед помилок були неповний збір анамнезу, погана взаємодія між різними лікарями, невчасне транспортування дитини з райлікарні до Львова та багато інших.

Після оголошення висновку комісії Львівська ОДА видала наказ, де чітко вказано «розглянути питання щодо притягнення медичного персоналу, задіяного в наданні медичної допомоги дитині, до дисциплінарної відповідальності».

«Цей захід міг стати першою адекватною реакцією на непрофесіоналізм медиків. Проте, головний лікар Жидачівської райлікарні скористався тим, що припис документу не має доконаної наказової форми. Тобто мова йде лише про «розгляд питання». Й тому без зайвих докорів сумління «помилував» своїх підлеглих. У своєму листі до ЛОДА відзвітував про те, що відправляє медиків, які лікували Романа, на курси підвищення кваліфікації та проводить науково-практичну конференцію. Добре, що хоч премію їм не виписав за «особливе старання»!», – сказала Ірина Суслова.

Депутатка також наголосила, що триматиме цю справу під контролем і зробить все можливе, щоб винних у смерті хлопчика таки покарали.

«Це потрібно не тільки Володимиру Кулаку, але й мільйонам українських батьків, чиї діти знаходяться в зоні ризику та можуть потрапити до рук лікарів-невігласів», – зазначила Суслова.

Нагадаємо, 12-річний Роман Кулак із Тернополя влітку потрапив у Жидачівську районну лікарню зі скаргами на біль у животі. У хлопчика був заворот кишок, але помилки місцевих медиків потягнули за собою неправильний діагноз та втрату часу. Через кілька днів Ромчик помер, а його батько досі бореться за те, щоб покарати винних лікарів.