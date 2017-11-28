У Трускавці ПриватБанк видав першу преміальну картку World Black Edition

«Твердо переконаний, що варто у повній мірі використовувати нові можливості, які клієнтам надає ПриватБанк.Відрядження та подорожі – невід’ємна складова та умова успішності бізнесу, тому мені дійсно потрібні усі сервіси, додаткові послуги та привілеї, які дає нова чорна картка, – говорить Олег. – Радий, що ПриватБанк дбає про клієнтів і пропонує інноваційні рішення преміального рівня».

Нагадаємо, у вересні цього року ПриватБанк та Mastercard презентували преміальну картку World Black Edition для тих, хто багато подорожує. Пакет послуг нової преміальної картки включає особливі привілеї: від безкоштовного входу до бізнес-лаунджів Mastercard до цілодобового туристичного консьєрж-сервісу. Серед додаткових послуг: медичне страхування під час перебування за кордоном за особливими умовами, візова підтримка та підбір турів, англомовна підтримка за кордоном, організація трансферів, шопінг-турів, екскурсій та послуги цілодобового персонального банкінгу.

«Нам приємно запропонувати клієнтам винятковий VIP-сервіс якісного обслуговування, – говорить директор ПриватБанку на Львівщині Андрій Якимів. – World Black Edition Mastercard – це можливість мати особливі преференції та фінансові вигоди в туристичних та івент-сервісах. Загалом по Україні вже майже 3 000 клієнтів обрали для себе пакет World Black Edition Mastercard».

Привілеї з карткою World Black Edition Mastercard включають також доступ до преміальних сервісів від компанії Mastercard. Держателі карток можуть безкоштовно перебувати у двох залах для внутрішніх та зовнішніх рейсів Mastercard Business Lounge у Борисполі та в аеропортах Тбілісі, Батумі, Кишинева, Будапешта, Бухареста, Праги та Відня. Як додаткову опцію банк може запропонувати доступ до 888 лаунжів аеропортів світу з Lounge Key. Крім того, у держателів картки є можливість безкоштовно скористатися послугою з пришвидшеного проходження контролю й митних формальностей у міжнародному аеропорту Бориспіль – Fast Line.

Також клієнти мають доступ до Дисконтного клубу ПриватБанку та до програми винагород Mastercard Rewards: за кожну купівлю карткою за кордоном автоматично нараховуються бали, які можна обміняти на винагороди – різноманітні товари та послуги.

Для отримання допомоги в реєстрації в програмі та отримання дисконтної картки зателефонуйте в Консьєрж-сервіс ПриватБанку на номер +38 092 900 00 02 або напишіть у чат Консьєрж-сервісу в мобільному додатку Privat24. Більше інформації – за посиланням.

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