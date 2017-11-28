У Малайзії відзначили річницю Голодомору (фото)

Офіційне відкриття експозиції відбулося сьогодні, 28 листопада.

Виставка розповідає про життя України до 1932 року, про сталінську політику щодо України, а також представлено архівні документи та свідчення очевидців, яким вдалося пережити ті жахливі події.

У радянські часи згадувати про Голодомор була забороненою, і лише після розпаду СРСР про нього почали говорити публічно. Та навіть зараз події 1932-33 років залишаються невідомими, відзначив під час відкриття Посол України в Малайзії Олександр Нечитайло.

“Зараз трендова тема – це фейкові новини, коли публікується або цілковита неправда, або напівправда. У часи Голодомору радянська пропаганда показувала світові щасливих українських фермерів, які задоволені від колективізації. Реальність же була протилежною – українці вмирали від голоду. Я радий, що ці часи у минулому і зараз ми можемо представити світові правду”, – наголосив Олександр Нечитайло.

Польський історик, що живе в Малайзії, професор Богдан Копанський відзначив, що Голодомор був значно жорстокішим геноцидом, аніж Голокост, але незважаючи на це, комуністична влада не понесла жодного покарання. Понад те, і надалі створюється позитивний міф про сталінські часи, досі є багато людей, які у нього вірять.

Виставка підготовлена благодійним фондом “Україна 3000” і вперше була презентована у 2007 році в Європарламенті у Брюсселі. Після цього експозиція побувала в Аргентині, Німеччині, Мексиці, Нігерії, Перу, Таїланд, Великобританії, США, Сингапурі, Швейцарії та інших країнах.

Експозиція демонструється у Малайзії вперше.