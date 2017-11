У Малайзії відзначили річницю Голодомору (фото)

У найпрестижнішому університеті Малайзії, Малайя, відкрили виставку, присвячена Голодомору в Україні 1932-33 рр. – "Страчені голодом. Невідомий геноцид українців" (Execution by Hunger. The Unknown Genocide of Ukrainians)