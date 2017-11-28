У Львові ще одна автостанція працює без ліцензії

АС №5, що на вулиці Зеленій, 214 не має свідоцтва про атестацію. Попередньому вийшов термін, а за новим власник автостанції не звертався

АС №5 обслуговує Ходорівський та Перемишлянський напрямки. Попри відсутність ліцензії, маршрутки тут курсують щодня у звичному режимі, повідомляє Дивись.info.

Термін дії свідоцтва закінчився ще у квітні. Таку відповідь надіслали журналістам із «Уктрансбезпеки»:

«Інформуємо, що термін дії свідоцтва про атестацію автостанції АС №5 закінчився 02.04.2017 року, тобто вона не є атестованою автостанцією. Відповідно до п. 2.3. Порядку регулювання діяльності автостанцій, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.09.2010, проведення атестації автостанції передбачає подання власником до Укртрансбезпеки заяви, – йдеться у відповіді. – Враховуючи те, що від власника АС №5 до Укртрансбезпеки не надходило заяви про її атестацію, підстав для здійснення обстеження немає», – йдеться у листі.

Нагадаємо, що це не перша львівська автостанція, яка працює без ліцензії. Минулого тижня з’ясувалося, що документів не має АС №3, що на вулиці Симоненка та АС «Західна» на Городоцькій.

Тим часом заступник міського голови Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак сказав, що усі приміські маршрутки повинні їздити до першої автостанції. Однак, на його думку, транспортні проблеми у Львові роздувають штучно.