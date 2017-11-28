Служба автомобільних доріг замовила проект північного об’їзду Львова

Його мають виконати вже до кінця наступного року. Після цього розпочнуть будівництво самої дороги

Проектно-кошторисна документація коштує більше 8 млн грн. Замовлення виконає ТОВ «Інститут комплексного проектування об’єктів будівництва»

Як пишуть «Наші Гроші. Львів», поки що невідомо, коли почнуть будувати цей відрізок дороги. Загалом же проект має бути готовим до кінця наступного року.

Протяжність північної частини об’їзної дороги Львова є 22 км. Саме будівництво оцінюють у 80 млн євро.

Проект реалізовують у рамках транснаціонального коридору GoHighway. Він зєднає українські чорноморські порти Одеси та Миколаєва з польськими портами на Балтійському морі у Гданську та Гдині.