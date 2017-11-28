Синоптики попереджають про туман та ожеледицю

Водіїв і пішоходів просять бути обережними під час руху

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні, 28 листопада, до кінця доби та вночі і вранці завтра, 29 листопада, збережеться місцями туман видимістю 200 – 500 м, завтра на дорогах – ожеледиця.

29 листопада синоптики прогнозують без істотних опадів. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 2 – 4° морозу, вдень 2 – 4° тепла.

30 листопада вночі прогнозують без істотних опадів, удень часом дощ. Уночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, уночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° морозу, вдень 1 – 6° тепла.

1 грудня синоптики прогнозують вночі невеликий мокрий сніг і сніг, день без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0 – 5° тепла.