Під Львівською ОДА мітингували працівники лісгоспів

Ініціювали мітинг профспілкові організації працівників лісового господарства.

«В нас склалася проблемна ситуація з лісовим господарством, – пояснює Василь Максимець, голова Львівської обласної профспілки. – 15 листопада Кабінет Міністрів ухвалив Стратегію реформування лісового господарства не узгодивши її ні з лісівниками, ні з лісівничою наукою. Зроблено це кулуарно з метою віддати ліси у концесію, щоб з часом їх приватизувати».

Голова екологічної комісії Громадської ради при ЛОДА Роман Верхоляк, який входить до підкомісії з реформування лісової галузі при Міністерстві агрополітики, каже, що з березня цього року комісія жодного разу не засідала: «В мене постає дуже велике питання до прем’єр-міністра і МінАПК: хто ж насправді розробив цю Стратегію? Ми хочемо побачити тих фахівців і компетентних людей, які створили документ, що на сьогоднішній день не відповідає ані суспільним інтересам, ані інтересам територіальних громад».

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Під загрозою не лише лісове господарство України, а й його працівники, вважає Василь Максимець, адже тільки у лісгоспах Львівщини працює більше 3 тисяч людей: «Цю цифру сміливо можна множити на 4, бо це ж сім’ї, батьки, діти, яких вони мають утримувати. А реалізація Стратегії веде до звільнення, скорочення кадрів. Це буде колапс для галузі».

Профспілкові організації області приєдналися до всеукраїнської акції протесту. Сьогодні у районних центрах Львівщині до місцевих рад вийшли колективи 18 лісогосподарських підприємств.

«Ми хочемо захистити свої права, – каже Василь Максимець. – Тепер в галузь приходить багато випадкових людей, без спеціальної лісівничої освіти, яких, напевне, цікавлять лише моментальні рішення: прийти, забрати деревину, продати. А хто має вирощувати, доглядати той ліс? Повірте, якщо не професіонали візьмуться за цю справу, то ми дочекаємося тут Олешківських пісків».

Профспілкові активісти наголошують, що ліси відіграють важливу економічну роль в області, адже лісогосподарські підприємства щорічно сплачують до держбюджету близько 145 млн грн податків, 62 млн грн єдиного соціального внеску і понад 65 млн до місцевого бюджету. Не менш важлива і соціальна роль, адже підприємства лісової галузі здебільшого розташовані у сільській місцевості і є основними роботодавцями.

Мітингарі підписали листа до Львівської облради з проханням не допустити знищення лісової галузі та звернутися до Кабінету Міністрів з вимогою публічного перегляду та доопрацювання Стратегії реформування галузі.

Присутній на мітингу голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин також вважає, що ухвалений урядом документ не дає відповіді на важливі питання. Він запевнив, що «на наступному сесійному засіданні депутатський корпус має підтримати вимоги лісової профспілки і громадського сектору, і буде просити Кабмін все-таки зупинити реалізацію цієї Стратегії, а також розробити реальний план реформування лісового господарства».

Якщо влада не почує лісівників, вони обіцяють продовжити протести аж до проведення загальногалузевого страйку.