Оксана Муха запрошує на «Різдвяний вечір» у Львівську оперу

Концерти Оксани Мухи у Львівській опері – справжнє різдвяне свято, містерія звуків та образів. У час Різдва, 8 січня 2018 р., співачка запрошує усіх, хто шанує та береже українську традицію, на свої сольні концерти. Початок – о 17:00 та 19:30.

Музичне дійство «Різдвяний вечір» можна чути, споглядати та відчувати усією душею. Колядки і щедрівки, обрамлені теплими, акустичними аранжуваннями звучатимуть у супроводі «Різдвяної оркестри». Ця святкова концертна програма Оксани Мухи – по-новому переосмислене давнє та бережно перенесене у сучасний світ.

Спеціальний гість концертів – октет солістів хорової капели «Дударик».

«Різдвяний вечір» – жива імпровізація від неймовірних музикантів, що аранжуваннями здивують навіть найвибагливішого меломана. Незмінними залишаться оригінальна мелодія коляд, текст, зміст, які закладено віками. Акустична музична подорож перенесе слухача у найнесподіваніші куточки світу.

Оксана Муха розповіла: «Для мене важлива родинна, тепла атмосфера. Різдвяний концерт «біля домашнього вогнища» Святковий і затишний. Мої друзі-музиканти, з якими буду на сцені, – це справжні художники-імпровізатори, і навіть я до кінця не уявляю, якими барвами вони розмалюють колядки цього разу. Але основне, що кожного разу вони дарують нам усім радість і доброту, як і саме свято Різдва». І запросила відсвяткувати різдвяні свята-2018 разом – 8 січня у Львівській опері.

У пісенному доробку Оксани Мухи – найрізноманітніша музика: від автентичної до сучасної експериментальної. Її вишукана та щира манера виконання приваблює і полонить. У репертуарі співачки – джазові та ф’южн-експерименти, пісні на вірші поетів-класиків, колискові та медитативні композиції, акапельні твори та багато іншого.

Проморолик концерту Оксани Мухи «Різдвяний вечір»:

Квитки – у касах по місту і на онлайн: https://gastroli.ua/tickets/oxana-mukha-rizdvyanyi-unplugged/buy

Оксана Муха на Facebook: facebook.com/Oksana.Mukha.Music