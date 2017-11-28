На Личаківському цвинтарі затримали чоловіка, який викрав рамку з портрета загиблого бійця АТО

Як повідомив директор музею «Личаківський цвинтар», сьогодні близько 13.00 працівники музею затримали зловмисника, який минулої п’ятниці викрав рамку з портрету загиблого бійця АТО

«Сьогодні близько 13.00 наші працівники затримали зловмисника, який викрав рамку з портрету загиблого бійця АТО. Крадіжку він вчинив минулої п’ятниці. Цей факт зафіксований на наших камерах спостереження. Сьогодні цей чоловік знову прийшов до могили. Ми викликали поліцію і його забрали в Личаківський відділ. Про факт крадіжки ми повідомили родичів загиблого бійця АТО», – розповів Михайло Нагай, директор музею «Личаківський цвинтар».

За його словами, це не перший випадок крадіжок на цвинтарі. Поширеними є крадіжки лампадок, квітів тощо.