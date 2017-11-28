Мерія готова погодитися на 5 гривень за проїзд у маршрутках, перевізники вимагають більше

Фірми-перевізники вимагають встановлення нового тарифу на проїзд у громадському транспорті на рівні 6,05-7,35 грн. Розуміючи рівень платоспроможності мешканців, Львівська міська рада категорично проти такого тарифу й готова погодитись на компромісну ціну – не більш ніж 5 грн. Цю позицію, за умови необхідності, мерія захищатиме також в Антимонопольному комітеті.

Оскільки у Львівську міську раду надійшли офіційні звернення та розрахунки фірм-перевізників щодо встановлення нового тарифу на проїзд у міському громадському транспорті, мерія, відповідно до чинного законодавства, зобов’язана подати розрахунок економічно обґрунтованого тарифу в Антимонопольний комітет. Таке звернення буде подано офіційно найближчими днями. Позиція Львівської міської ради чітка – новий тариф на проїзд у громадському транспорті не може бути вищим за 5 грн. Таке рішення пропонуватимуть при розгляді тарифу виконавчим комітетом Львівської міської ради.

Фірми-перевізники вимагають встановлення нового тарифу на проїзд у громадському транспорті на рівні 6,05-7,35 грн. Відповідно до поданих розрахунків, середній тариф становить 6,80 грн. У зверненні в Антимонопольний комітет буде зазначена сума 6,80 грн., як середній розрахунковий тариф, відповідно до поданих фірмами-перевізниками розрахунків на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті.