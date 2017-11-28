Львів’яни отримують гроші за невикористані субсидії

Про це повідомили в управлінні соціального захисту населення.

«Загальна сума виплачених частин невикористаних субсидій становить 55,7% від суми до виплати за зверненнями мешканців. Коли надійде решта суми субвенції із державного бюджету – наразі не відомо», – зазначають у відомстві.

До речі, у місті на монетизацію субсидії претендують більше 11 тисяч сімей. Загальна сума відшкодування для них становить понад 8 млн грн.

Максимальна сума відшкодування за 100 куб. метрів газу – 695 грн. 79 коп., за 150 кВт електроенергії – 135 грн. Мінімальна – від 1 грн.