Львів співпрацюватиме з німецькими проектами, які  допоможуть розвивати усе місто,- Москаленко

Свою восьмирічну роботу, яка тривала лише у старій частині Львова, GIZ завершить до кінця цього року

Протягом восьми років у Львові працював проект GIZ – «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова». У рамках проекту у центральній частині міста відреставрували 113 брам та дверей, 586 вікон, 61 балкон та 16 внутрішніх дворів. З нового року Львів переходить у стадію кооперації з іншими проектами, розповів «Львівській Газеті» заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко:

«Як анонсує GIZ, Львів долучиться до нового проекту, який спрямований на, власне, інтегрований розвиток міст. Він буде стосуватись загалом усього міста, а не лише його центральної частини. У проекті враховуватиметься мобільність, зокрема, питання організації громадського транспорту. У межах українсько-німецької конференції з міського розвитку визначать, які саме проекти будуть реалізовуватись».

Додамо, що Другу українсько-німецьку конференцію з розвитку міст Львів прийме у п’ятницю, 1 грудня. Перша така конференція відбулась минулого року у Києві.