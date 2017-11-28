Канатна дорога на Високий замок: звідки, куди і для чого

Основна новинка, яку пропонують затвердити з новим планом, – підвісна оглядова канатна дорога на Високий замок, яку мають намір збудувати за інвестиційні кошти. Ідея витягу на Високий замок не є новою, однак чи не вперше вона набула документальної основи і може бути затверджена у документі Львівської міської ради.

Архітектори пропонують одразу два шляхи на гору та кілька бачень, де розташувати станції витягу. Перша лінія канатки мала би пролягати з центру Львова, з території Губернаторських валів (парк, що розкинувся поблизу Порохової вежі); на перспективу ж передбачено можливість прокладання ще однієї траси – з Підзамче, від ділянки ринку на вул. Б. Хмельницького.

Основне питання, де саме варто розташувати базову станцію підвісної дороги, яка вестиме з центральної частини міста. Архітектори «Укрдизайнгруп», які розробляли детальний план території, запропонували п’ять варіантів місць розміщення першої станції канатної дороги.

Варіант 1

Станція розташована біля огорожі школи-гімназії по вул. Замковій на схилі північної частини Губернаторських валів. Аби потрапити на посадкову станцію канатної дороги, над проїжджою частиною вулиці Кривоноса пропонують побудувати пішохідну експланаду з віадуком.

Варіант 2

Станція розташована на місці спортивного майданчика на Губернаторських валах. Суттєві недоліки цього варіанта, як зазначають автори, – те, що траса пролягатиме над дахом колишнього монастиря і Церкви Св. Климентія та внесе дисонанс у середовище рекреаційної зони Губернаторських валів.

Варіант 3

Станцію можуть розташувати на схилі вул. Насипної і вул. Кривоноса – поблизу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Варіант 4

Станцію пропонують розташувати на площі Данила Галицького. Однак у цьому випадку для підняття конструкцій на необхідну висоту необхідно побудувати об’єм у трьох рівнях із допоміжними і технічними приміщеннями, які, як визнають архітектори, можуть внести дисонанс у сформоване середовище площі.

Варіант 5

Станція може бути розташована в південній частині площі Старий Ринок. Допоміжні приміщення можуть розташовувати на нижньому рівні (цокольного поверху). У цьому випадку, щоправда, теж не все добре: станція може внести дисонанс в ансамбль площі Старий Ринок.

Нагадаємо, суттєво ускладнює проект той факт, що територія, на якій планують будівництво, розташована в межах об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО, а це накладає на проект чимало обмежень. Зважаючи на це, автори ДПТ схиляються до того, що станцію потрібно розташувати біля огорожі школи-гімназії по вул. Замковій. Саме він, на думку архітекторів, найменше втручатиметься в історично сформоване середовище Львова.

Водночас один з учасників команди, яка працює над ідеєю канатної дороги на Високий замок, Василь Петрик, каже: розміщення базової станції – не найбільший виклик проекту.

«Сьогодні основне питання, для чого туристам і львів’янам їхати на Високий замок. Що вони там мають побачити? Я вважаю, що на цьому етапі Львів, у розумінні мешканців, ще не готовий дати відповідь на це запитання. Треба зрозуміти, що для нас є цінним там і що ми там шукаємо. Адже Високий замок – один з ключових об’єктів для історії Львова. Чи львів’яни мають бажання відвідувати Високий замок і чи ми маємо що показати там туристам? Наразі не маємо. Археологічні об’єкти, які там є, в незадовільному стані, а панорама Львова зіпсована масовою забудовою історичного центру останніх років. Спершу треба вкласти гроші в археологічні дослідження, в музеєфікацію решток і створення комплексу, який був би тим цінним об’єктом, заради якого можна пожертвувати менш цінними ландшафтними елементами», – розповів Василь Петрик.

Відеопрезентація проекту будівництва канатної дороги для використання рекреаційних можливостей парку «Високий замок»

Офіційно громадське слухання детального плану території замкової гори Високого замку триває з 25 листопада по 15 грудня. Замовником містобудівної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, розробником – ТзОВ «Укрдизайнгруп». 11 грудня 2017 року відбудеться зустріч з головним архітектором проекту. Місце проведення: Великий сесійний зал Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок,1). Початок – о 18.00.

Щоправда, за словами Василя Петрика, три тижні на обговорення навряд чи достатньо для такого проекту.

«Поки що ми ще чекаємо результатів археологічних досліджень, які цього року проводили на Високому замку. Лише після цього можна обговорювати серйозно детальний план. Наразі його затверджувати не можна. І загалом затвердити детальний план території можна лише без витягів на Високий замок до того часу, поки свої висновки щодо проекту не дасть Комітет світової спадщини ЮНЕСКО. А оскільки витяги – основне у плані, то він ще не готовий до затвердження», – прокоментував «Львівські газеті» Василь Петрик.