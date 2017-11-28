Двоє підлітків з Дрогобича обікрали автомобіль

У Дрогобицький відділ поліції 27 листопада з заявою про крадіжку звернулась 43-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з її автомобіля «Додж Калібр», запаркованого біля будинку на вулиці Грушевського у Дрогобичі, було викрадено її особисті речі.

Працівники Дрогобицького районного відділу Управління поліції охорони у Львівській області, оперативно відреагувавши на повідомлення, викрили двох місцевих мешканців, віком 14 та 15 років, причетних до скоєння правопорушення. Як з’ясували, підлітки проникли в салон автомобіля, розбивши скло у передніх пасажирських дверцятах. Речові докази (викрадені речі) поліцейські в них вилучили.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до скоєння інших правопорушень.