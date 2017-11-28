Діячі культури ще можуть узяти участь в конкурсі менеджерів міждисциплінарних проектів

Прийом заявок на участь у Конкурсі відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури продовжили до 4 грудня

Управління культури департаменту розвитку Львівської міськради продовжує прийом заявок на участь у Конкурсі відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури. Прийом заявок продовжено до 4 грудня 2017 року.

Нагадуємо, до участі в конкурсі запрошують:

представників громадських організацій, професійних творчих працівників чи інших фізичних осіб, які провадять діяльність у сфері культури;

працівників установ та закладів культури, підпорядкованих управлінню культури департаменту розвитку Львівської міської ради;

працівників установ та закладів культури, що фінансуються з обласного або державного бюджетів.

Для участі у конкурсі необхідно подати за адресою: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, Львівська міська рада (з поміткою «На відзначення менеджерів культури м. Львова») таке:

Заяву (додаток 1). Анкету претендента (додаток 2). Відеопрезентацію про діяльність претендента за останні 12 місяців тривалістю до 3-х хвилин (файл у форматі avi, mpeg4 або mkv; подається на диску або флеш-носії.

Опційно можна подавати рекомендації та інші матеріали, які засвідчують діяльність кандидата за останній рік.

Цього року управління культури відзначить 7 лауреатів грошовою премією – 25 тисяч гривень.

Із запитаннями можна звертатися до спеціаліста відділу культурних індустрій управління культури Мар’яни Загоруйко за номером телефону 235-48-82 або mar.zagoruiko@gmail.com.