Діячі культури ще можуть узяти участь в конкурсі менеджерів міждисциплінарних проектів
Управління культури департаменту розвитку Львівської міськради продовжує прийом заявок на участь у Конкурсі відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури. Прийом заявок продовжено до 4 грудня 2017 року.
Нагадуємо, до участі в конкурсі запрошують:
- представників громадських організацій, професійних творчих працівників чи інших фізичних осіб, які провадять діяльність у сфері культури;
- працівників установ та закладів культури, підпорядкованих управлінню культури департаменту розвитку Львівської міської ради;
- працівників установ та закладів культури, що фінансуються з обласного або державного бюджетів.
Для участі у конкурсі необхідно подати за адресою: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, Львівська міська рада (з поміткою «На відзначення менеджерів культури м. Львова») таке:
- Заяву (додаток 1).
- Анкету претендента (додаток 2).
- Відеопрезентацію про діяльність претендента за останні 12 місяців тривалістю до 3-х хвилин (файл у форматі avi, mpeg4 або mkv; подається на диску або флеш-носії.
Опційно можна подавати рекомендації та інші матеріали, які засвідчують діяльність кандидата за останній рік.
Цього року управління культури відзначить 7 лауреатів грошовою премією – 25 тисяч гривень.
Із запитаннями можна звертатися до спеціаліста відділу культурних індустрій управління культури Мар’яни Загоруйко за номером телефону 235-48-82 або mar.zagoruiko@gmail.com.