Держлісгоспи розпочинають реалізацію новорічних ялинок

Деревця заготовлено на спеціальних плантаціях або під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів

Громадяни зможуть купувати ялинки просто в державних лісгоспах. Окрім того, лісгоспи організовуватимуть роздрібну торгівлю ялинками на торгових точках, майданчиках, ярмарках і ринках населених пунктів. Про це повідомили у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Слід зауважити, що цінова політика на новорічні ялинки у 2017 році залишається в середньому на рівні минулого року. По Україні середня ціна становить близько 60 грн за погонний метр.

Перевірити легальність походження ялинки можна за допомогою самоклейної етикетки, яка має бути на дереві. Такі етикетки містять індивідуальний номер і відповідний йому штрих код, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини. Перевірити законність походження ялинки можна на сайті ukrforest.com, ввівши номер із самоклейної етикетки, яка прикріплена до ялинки.

Про факти зловживання або виявленні порушення просять повідомляти до територіальних органів Національної поліції та Держлісагентства.

Нагадаємо, у Львові придбати ялинку можна буде із 18 грудня до 6 січня у 25 локаціях міста.