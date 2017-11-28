Через туман аеропорт «Львів» скасував більшість рейсів

У зв’язку зі складними метеоумовами цієї доби з показником горизонтальної видимості на смузі в 200 метрів, вертикальної видимості – 50 метрів екіпажі повітряних суден вирішили не здійснювати посадку в аеропорту «Львів» до поліпшення погодних умов. Відтак, як повідомляє Міжнародний аеропорт «Львів», ситуація із рейсами в МА «Львів» ім. Данила Галицького така:

Рейси №PS035 та №PS036 авіакомпанії «МАУ» скасовано.

Рейс №В2 827 Мінськ-Львів авіакомпанії «Белавіа» перенаправили в аеропорт «Бориспіль».

Рейс №W6 1843 Вроцлав-Львів авіакомпанії «Wizz Air» скасовано. Літак перенаправили в аеропорт «Жуляни». Пасажирів рейсу довезуть у Львів автобусами.

Рейс №LO 765 з Варшави авіакомпанії «LOT Polish Airlines» скасовано.

Зараз погода на льотному полі покращується: туман розсіюється, збільшуючи видимість.

Радимо усім, хто відлітає чи зустрічає близьких уточнювати інформацію про можливі зміни у розкладі рейсів безпосередньо в авіакомпаній.