19-річний львів’янин в’їхав у «швидку», яка прибула на місце ДТП

У Львові на шляхопроводі сталось дві ДТП, є потерпілі

Після зіткнення двох легковиків у ДТП потрапила й карета швидкої допомоги, яка приїхала на місце події. Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, перша дорожньо-транспортна пригода сталась 27 листопада о 21.20 на шляхопроводі, що на проспекті Червоної Калини. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля «Хюндай Акцент», 32-річна мешканка Львова, не впоралась з керуванням та зіткнулася з автомобілем «Санг Йонг», яким керував 40-річний львів’янин. Унаслідок зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження.

На місце події прибула карета швидкої медичної допомоги. О 21.30, коли лікарі оглядали потерпілу, водій автомобіля «Мерседес», 19-річний львів’янин, наїхав на фельдшера, який стояв біля карети швидкої, після чого зіткнувся з самою каретою. Внаслідок ДТП з діагнозом «перелом гомілки» медика, 54-річного мешканця Львова, госпіталізували.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортних пригод, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.